La profezia sulla terza ondata | “Cosa succede senza vaccino”

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Valentina Dardari In Italia ladella pandemia potrebbe arrivare a metà luglioil vaccino in Italia potrebbe arrivare ladella pandemia a metà luglio 2021. L’unico modo per riuscire a controllare la situazione sarebbe quello di agire nel momento compreso tra le curve di crescita, ovvero quando il numero di casi aumenta in modo lineare. Lo studio A dirlo è uno studio che è stato pubblicato sul server di prestampa arXiv. I ricercatori dell'Università Federico II di Napoli, del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), hanno modellato il propagarsi del virus secondo sistemi matematici, e hanno sottolineato che le misure adottate nel periodo di crescita lineare si sono rivelate il modo più efficace per prevenire o ritardare l’arrivo di un’altra ...