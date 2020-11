La Procura interroga Lotito per tre ore. Si preannuncia battaglia legale sui tamponi (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ascoltato dagli inquirenti alla Procura di Avellino come persona informata dei fatti sul caso tamponi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’incontro con i Procuratori è durato tre ore e si è concluso senza alcuna dichiarazione, né da parte degli inquirenti che della società biancoceleste. I magistrati hanno chiesto conto a Lotito dei rapporti con la Futura Diagnostica di Avellino, in particolare i motivi della scelta di un laboratorio così lontano dalla Capitale. “I magistrati hanno chiesto conto anche di alcune missive fra club e laboratorio e soprattutto verificato se le comunicazioni di legge delle positività alla Asl di Roma siano state effettuate nei tempi corretti o se c’è stato qualche disguido e chi ha comunicato cosa e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri il presidente della Lazio, Claudio, è stato ascoltato dagli inquirenti alladi Avellino come persona informata dei fatti sul caso. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’incontro con itori è durato tre ore e si è concluso senza alcuna dichiarazione, né da parte degli inquirenti che della società biancoceleste. I magistrati hanno chiesto conto adei rapporti con la Futura Diagnostica di Avellino, in particolare i motivi della scelta di un laboratorio così lontano dalla Capitale. “I magistrati hanno chiesto conto anche di alcune missive fra club e laboratorio e soprattutto verificato se le comunicazioni di legge delle positività alla Asl di Roma siano state effettuate nei tempi corretti o se c’è stato qualche disguido e chi ha comunicato cosa e ...

