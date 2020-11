La più brutta prima pagina del mondo su Maradona

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 26 novembre 2020) C’era una cosa che bisognava evitare oggi. Innanzitutto la solita retorica sul grande campione, ma sull’uomo che nella vita di tutti i giorni non ha avuto sempre un comportamento esemplare. E qui gli esempi, anche in Italia, non sono mancati. Ma c’era anche un’altra cosa che doveva essere allontanata come uno starnuto in questo periodo di pandemia globale: mettere in discussione le gesta in campo dello stesso, esaltando i suoi errori (pochi) rispetto alle prodezze (tante). Ci è riuscito il Daily Star su, con unache può essere a buon diritto definita la piùdel. LEGGI ANCHE > La Stampa si scusa per la rubrica sulla giornata contro la violenza sulle donne fraintesa Daily Star su, la più...