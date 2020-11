La pandemia di Covid-19 sta peggiorando la condizione delle donne nel mondo (Di giovedì 26 novembre 2020) (foto: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)Secondo gli ultimi dati di Un Women, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di empowerment femminile, la pandemia di Covid-19 quest’anno “potrebbe spazzare via 25 anni di passi avanti nel campo dell’uguaglianza di genere”. A causa dell’impatto della crisi sanitaria, infatti, le ore che le donne dedicano alle faccende domestiche e all’assistenza familiare (dati già alti prima del coronavirus) stanno significativamente aumentando. “Tutto ciò per cui abbiamo lavorato, che ha richiesto gli ultimi 25 anni, potrebbe essere perso in un anno”, ha dichiarato alla Bbc Anita Bhatia, vicedirettrice esecutiva di Un Women. Non solo le opportunità di impiego e di istruzione potrebbero diminuire, ma le donne potrebbero iniziare a soffrire anche complicazioni alla ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) (foto: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)Secondo gli ultimi dati di Un Women, l’agenziaNazioni Unite che si occupa di empowerment femminile, ladi-19 quest’anno “potrebbe spazzare via 25 anni di passi avanti nel campo dell’uguaglianza di genere”. A causa dell’impatto della crisi sanitaria, infatti, le ore che lededicano alle faccende domestiche e all’assistenza familiare (dati già alti prima del coronavirus) stanno significativamente aumentando. “Tutto ciò per cui abbiamo lavorato, che ha richiesto gli ultimi 25 anni, potrebbe essere perso in un anno”, ha dichiarato alla Bbc Anita Bhatia, vicedirettrice esecutiva di Un Women. Non solo le opportunità di impiego e di istruzione potrebbero diminuire, ma lepotrebbero iniziare a soffrire anche complicazioni alla ...

stanzaselvaggia : E comunque alla fine @RobertoBurioni che ho pure criticato all’inizio della pandemia per i primi approcci alla comu… - Corriere : Bill Gates, come sarà il mondo post-pandemia: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - Piu_Europa : Con il #Covid, record assoluto di debito pubblico. E cosa ne stiamo facendo? Nazionalizzazioni e sussidi a pioggi… - IwsConsulting : #didatticaadistanza: centrale nella riorganizzazione del settore #formazione dovuta alla pandemia di #Covid_19. Il… - chiaraped : RT @Michele_Arnese: BUONA SALUTE Ritardo di diagnosi per patologie gravi, terapie interrotte e accessi al pronto soccorso pediatrico ridot… -