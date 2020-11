La Merkel dà speranza: “Il Vaccino potrebbe arrivare prima di Natale” (Di giovedì 26 novembre 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato della possibilità che il Vaccino anti-covid possa arrivare prima di Natale Angela Merkel (Fonte foto: Getty Images)La corsa al Vaccino anti-covid si fa sempre più veloce. I rappresentanti di diversi paesi hanno parlato di inizio 2021 come data di inizio somministrazione. A cambiare le carte in tavola però ci ha pensato una rincuorante dichiarazione della cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo cui i tempi potrebbero assottigliarsi ancor di più. Secondo la leader politica teutonica già prima di Natale potrebbero essere disponibili le prime dosi per il personale medico e sanitario. Purtroppo gli altri dovranno pazientare ancora e dovranno far fronte a ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) La cancelliera tedesca Angelaha parlato della possibilità che ilanti-covid possadi Natale Angela(Fonte foto: Getty Images)La corsa alanti-covid si fa sempre più veloce. I rappresentanti di diversi paesi hanno parlato di inizio 2021 come data di inizio somministrazione. A cambiare le carte in tavola però ci ha pensato una rincuorante dichiarazione della cancelliera tedesca Angela, secondo cui i tempiro assottigliarsi ancor di più. Secondo la leader politica teutonica giàdi Natalero essere disponibili le prime dosi per il personale medico e sanitario. Purtroppo gli altri dovranno pazientare ancora e dovranno far fronte a ...

