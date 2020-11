La Lombardia resta rossa e l'irresponsabile Fontana tuona: 'Uno scandalo' (Di giovedì 26 novembre 2020) E' assurdo che la Lombardia sempre prima per contagi e morti anche durante la seconda ondata si lamenti di restare in zina rossa almeno fino a 3 dicembre. Il presidente Fontana ha dichiarato oggi, da ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) E' assurdo che lasempre prima per contagi e morti anche durante la seconda ondata si lamenti dire in zinaalmeno fino a 3 dicembre. Il presidenteha dichiarato oggi, da ...

Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Lombardia, Piemonte e Calabria diventano arancioni, Liguria e Sicilia gialle. Migliora l'Rt nazionale (è 1,08), però gli s… - franca705 : RT @Lanf040264: La #Lombardia resta #zonarossa. L'irresponsabile #Fontana: 'Uno scandalo'. Per me lo scandalo è proprio Fontana! #27novem… - ilCiclotrone : RT @manolo_loop: #Lombardia passa da #zonarossa a #zonaarancione. Fontana resta marrone. - incostante_enza : RT @Lanf040264: La #Lombardia resta #zonarossa. L'irresponsabile #Fontana: 'Uno scandalo'. Per me lo scandalo è proprio Fontana! #27novem… - Gaetanomast : RT @GiovaQuez: Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta dovrebbero passare in area arancione. Puglia e Sicilia in area gialla. La Calabria resta… -