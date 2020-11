La Lombardia diventa zona arancione. La sindaca di Lodi: “Domani la firma di Speranza” (Di giovedì 26 novembre 2020) La Lombardia diventerà zona arancione. A confermarlo è il sindaco di Lodi Sara Casanova che ha dichiarato di aver “incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e so che sta per avere la firma del ministro Speranza perché la Lombardia entri nella zona-covid arancione”. La Lombardia diventa zona arancione. La sindaca di Lodi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ladiventerà. A confermarlo è il sindaco diSara Casanova che ha dichiarato di aver “incontrato oggi il presidente della RegioneAttilio Fontana e so che sta per avere ladel ministro Speranza perché laentri nella-covid”. La. Ladi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

