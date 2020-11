La libertà delle donne passa dal lavoro Cosa farò per cambiare la legge di Bilancio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Superato il 25 novembre, non possiamo permetterci di distogliere l’attenzione dai problemi che riguardano la violenza e le differenze di genere. Non è una rivendicazione, né un retorico femminismo fine a se stesso. È un’emergenza e, per essere più precisi, voglio trattarla sotto il piano dell’emergenza economica. Una donna che non riesce a trovare unfa più fatica ad affrancarsi da un rapporto violento, a liberarsi da un giogo che è non solo fisico e psicologico, ma anche finanziario. Ma non avere unè un limite enorme per tutte le, che non riescono così a realizzarsi completamente sul piano individuale e familiare, e alimenta la più grande urgenza che il nostro Paese ha di fronte: la denatalità. Sono sempre di più le giovani coppie che rinviano e, infine, rinunciano a dare alla luce un figlio per ragioni ...