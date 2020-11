La lettera di Vincenzo Salemme a Maradona | “La ricorderò per sempre con tutto il cuore”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’attore napoletanoha dedicato unaper salutare Diego Armando. “Signor Diego Armando, mi chiamoe faccio l’attore. Non ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente ma appena ho sentito la notizia della sua morte ho provato un dolore profondo, come quelli che si provano quando si perde un affetto molto caro. Le sto dando il lei per rispetto, per la stima che le porto e perché vorrei provare a dire qualcosa su di lei come persona e non come calciatore che pure ho amato alla follia tanto da diventare tifoso del Napoli grazie a lei. Di lei voglio ricordare le lacrime quando venne indegnamente fischiato l’inno della sua nazionale e del suo paese. Di lei voglio ricordare la ...