La lettera di De Laurentiis a Maradona | “Grazie Diego | il San Paolo avrà il tuo nome”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Caro, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo amore totale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e irripetibile”. Inizia così la lungadel presidente azzurro, Aurelio De, in ricordo del campione argentino,Armando. “Le tue debolezze – continua il patron del Napoli – le tue macchie, i tuoi errori sono pari alla tua immensa grandezza per annullarsi nel mito. Si è detto da più parti che rappresenti la sintesi tra genio e sregolatezza. Un pittore del pallone: pennellate uniche da ricordare nel “Louvre” dei massimi artisti. Come un Caravaggio inquieto a cui l’indomabilità e la sregolatezza si perdonano per la sua immensa grandezza”. “Credo sia giusto ...