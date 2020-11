La leggenda di Maradona e il nostro disperato bisogno di miti ed eroi

Leggi su wired

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Mentre la carriera calcistica era al top, la sua vita era sull’orlo del baratro. Diego ribaltava il concetto di normalità. Per questo lo veneravano. Perchè la gente non si accontenta più della normalità. La normalità non è un presupposto per l’amore e la venerazione”.La miglior descrizione di Diego Armandola dà Emir Kusturica nel suo documentario del 2008,by Kusturica. La parola normalità compare di continuo nella pellicola, pronunciata tanto dal regista nel suo tentativo di raccontare nel modo più intimo possibile il più grande calciatore di tutti i tempi, ma anche da quest’ultimo, che più volte si lancia malinconicamente in riflessioni al riguardo. Perl’ordinario era ilstraordinario, mentre il suo straordinario era ilordinario. E lui voleva quest’ultimo: ...