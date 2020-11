La Juve su De Paul: l’argentino obiettivo per gennaio, l’Udinese chiede 35 milioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra gli obiettivi di mercato della Juventus in vista del prossimo gennaio c’è Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese e della nazionale argentina. Dopo un lungo percorso con i friulani il numero dieci è pronto al grande salto in una big e la Juve rappresenterebbe un’occasione da cogliere al volo. La trattativa con l’Udinese non sarà L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra gli obiettivi di mercato dellantus in vista del prossimoc’è Rodrigo De, trequartista dele della nazionale argentina. Dopo un lungo percorso con i friulani il numero dieci è pronto al grande salto in una big e larappresenterebbe un’occasione da cogliere al volo. La trattativa connon sarà L'articolo

La Juventus si è posta come obiettivo principale sul fronte calciomercato, quello di rinforzare il pacchetto di centrocampo. Tanti i potenziali obiettivi ...

