La giornalista cade in diretta tv, finale tragico. Quello che pochi hanno notato: la sconcertante reazione dell'assistente di studio | Video (Di giovedì 26 novembre 2020) La giornalista inglese che cade in diretta vince d'ufficio la classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia, la classifica del meglio del peggio della tv. "L'esperta di tennis finisce in rete", scherzano Ficarra e Picone coi soliti sapidi giochi di parole di Antonio Ricci. Nota a margine: come abbia fatto Catherine Whitaker a crollare a terra stando praticamente in piedi ferma e immobile è un mistero. "Una esemplare volée... per terra", infieriscono i presentatori, commentando il "colpo da maestro". Notevole anche l'intervento in tutta calma dell'assistente di studio, che con passo placido e caffè in mano si avvicina alla giornalista, senza nemmeno fare lo sforzo di risollevarla. E dire che il tennis sarebbe sport per gentiluomini.La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Lainglese cheinvince d'ufficio la classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia, la classifica del meglio del peggioa tv. "L'esperta di tennis finisce in rete", scherzano Ficarra e Picone coi soliti sapidi giochi di parole di Antonio Ricci. Nota a margine: come abbia fatto Catherine Whitaker a crollare a terra stando praticamente in piedi ferma e immobile è un mistero. "Una esemplare volée... per terra", infieriscono i presentatori, commentando il "colpo da maestro". Notevole anche l'intervento in tutta calmadi, che con passo placido e caffè in mano si avvicina alla, senza nemmeno fare lo sforzo di risollevarla. E dire che il tennis sarebbe sport per gentiluomini.La ...

resoccultae : @Adnkronos #Gassmann un #nazisinistro che appena viene intervistato da qualsivoglia giornalista circa i suoi innegg… - CM_Memorabili : La giornalista cade in tv e dice “diventerò un meme” - StefanoDiGenov3 : @Libero_official Ogni settimana un giornalista di @Libero_official si sveglia e dice che cade i governo. - zazoomblog : Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme” - #Giornalista… - Italia_Notizie : Giornalista cade in diretta e il commento è spiazzante: “È la mia occasione per diventare un meme” -