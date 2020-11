La Germania gioca in Difesa. Nuovi ordini per la Bundeswehr (Di giovedì 26 novembre 2020) La Germania prosegue nel piano (ben finanziato) di modernizzazione delle proprie Forze armate. Nei giorni scorsi il Bundestag ha dato il via libera ad acquisti per quasi 3 miliardi di euro sul programma predisposto dalla ministra Annegret Kramp-Karrenbauer. Riguardano in particolare 31 elicotteri multi-ruolo Sea Tiger (basati sull’NH90), e seguono il recente ordine per 38 Eurofighter pari a oltre 5 miliardi di euro. GLI ELICOTTERI Vale 2,7 miliardi il finanziamento per 31 Sea Tiger, corredati da parti di ricambio, accessori e servizi di addestramento. Dal 2025, come riporta Janes, dovranno rimpiazzare i Sea Lynx della Marina tedesca, impiegati a bordo delle unità navali sin dagli anni 80. Secondo il dicastero della Difesa, il Sea Tiger è destinato a essere l’unico elicottero multi-ruolo della Marina, chiamato a fornire protezione agli impegni operativi ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Laprosegue nel piano (ben finanziato) di modernizzazione delle proprie Forze armate. Nei giorni scorsi il Bundestag ha dato il via libera ad acquisti per quasi 3 miliardi di euro sul programma predisposto dalla ministra Annegret Kramp-Karrenbauer. Riguardano in particolare 31 elicotteri multi-ruolo Sea Tiger (basati sull’NH90), e seguono il recente ordine per 38 Eurofighter pari a oltre 5 miliardi di euro. GLI ELICOTTERI Vale 2,7 miliardi il finanziamento per 31 Sea Tiger, corredati da parti di ricambio, accessori e servizi di addestramento. Dal 2025, come riporta Janes, dovranno rimpiazzare i Sea Lynx della Marina tedesca, impiegati a bordo delle unità navali sin dagli anni 80. Secondo il dicastero della, il Sea Tiger è destinato a essere l’unico elicottero multi-ruolo della Marina, chiamato a fornire protezione agli impegni operativi ...

serenarifor : A che punto sono con il #RecoveryPlan in Francia e Spagna? Ne scrivo qui per @PagellaPolitica (con una piccola appe… - yassfbs08 : @C19official Povero hakimi ... ha giocato in spagna e germania ha fatto solo progressi perche in quei paesi si gioc… - Beaoh11 : @Carlo213Ge @StalinZio @horusarcadia Austro Prussiana!? - Chi gioca oggi? - Austria Germania. - Contro chi? - NovareseVolante : @Gionni_Inglisc ci si gioca tutto all'ultima con gli ucraini,non ci credo nemmeno morto che quelli vincono contro i… - deatoffees : @maxcromax76 @TheWalr02066802 @Gianca1970 @gippu1 @juventusfc @neniambulance Solo per la cronaca #bergomi esordisce… -