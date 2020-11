La fondazione ha lanciato l' allarme | Non dobbiamo permettere che si vanifichino gli sforzi di questi mesi

wearesocialit : Riconoscere tutte le forme di abuso è il primo passo verso l'eliminazione della violenza sulle donne. Per questo, c… - mondomobileweb : Fondazione Vodafone contro la violenza di genere: lanciato il video manifesto del suo progetto - Fabiobruno_bg : @Patriot36032032 @marisavillani @GiuseppeConteIT Il PD ha lanciato due siluri 1) il processo al figlio di Grillo 2)… - FondAccenture : Partecipa al live event del bando #ImpattoSocialeReloaded, lanciato a maggio insieme a fondazione @snam. Potrai sco… - enricoudini : RT @Iperbole_: Un progetto finanziato anche dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Sestola su impulso della Fondazione Silvia Parente… -

Ultime Notizie dalla rete : fondazione lanciato

MondoMobileWeb.it

Allentare ora le misure restrittive potrebbe far ripiombare il Paese nell'incubo. La fondazione Gimbe, un think tank che si occupa di ricerca in ambito sanitario, lancia allora un appello alle ...ASPIRE inquadra le problematiche in collaborazione con università, istituti di ricerca e parti interessate a livello interdisciplinare . Funge da strumento di gestione dei programmi in ambito tecnolog ...