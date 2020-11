La folla oceanica a Buenos Aires per l'ultimo saluto a Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Le lacrime di centinaia di migliaia di argentini hanno accompagnato Diego Armando Maradona nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Jardin de Bella Vista, dove il campione riposerà vicino ai suoi genitori. Già in migliaia si erano messi in fila dalla notte scorsa per poter visitare la camera ardente allestita nella Casa Rosada, sede del governo di Buenos Aires, un onore che finora era stato riservato solo a un altro sportivo, Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo di Formula 1. Un'ondata di commozione che è sfociata in disordini quando la polizia ha chiuso l'accesso alla Plaza de Mayo, bloccando chi era giunto troppo in ritardo per entrare nella cappella, la cui chiusura era stata inizialmente fissata alle ore 16, le 20 italiane, per poi venire posticipata nel tentativo di contenere i tumulti. ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Le lacrime di centinaia di migliaia di argentini hanno accompagnato Diego Armandonel suoviaggio verso il cimitero di Jardin de Bella Vista, dove il campione riposerà vicino ai suoi genitori. Già in migliaia si erano messi in fila dalla notte scorsa per poter visitare la camera ardente allestita nella Casa Rosada, sede del governo di, un onore che finora era stato riservato solo a un altro sportivo, Juan Manuel Fangio, cinque volte campione del mondo di Formula 1. Un'ondata di commozione che è sfociata in disordini quando la polizia ha chiuso l'accesso alla Plaza de Mayo, bloccando chi era giunto troppo in ritardo per entrare nella cappella, la cui chiusura era stata inizialmente fissata alle ore 16, le 20 italiane, per poi venire posticipata nel tentativo di contenere i tumulti. ...

KoishiBumbleBee : @ildelfinogiulio @Barbarahammer1 Assolutamente sì! Non estinguerti ti prego, vai a ricomprare la nutella. Però ones… - CiroNappi6 : Voglio ricordare #JFK con questa stupenda foto scattata durante la sua visita a Napoli del Luglio 63, giusto qualch… - MonEleonora : @VNotKind @gattastrella @Andinika6 Come lo ha accertato, Valeria? Come il pene di Lad Gaga, la oceanica folla per… - MonEleonora : @ccecchet @VNotKind E pensare che proprio Valeria riuscì a vedere 'l'oceanica folla' pro Trump di sabato scorso fin… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: Una folla oceanica si riversa in Piazza Maidan a Kiev per chiedere le dimissioni di Janukovyc in seguito alla sospensi… -

Ultime Notizie dalla rete : folla oceanica Maradona, folla oceanica al funerale Corriere dello Sport.it Maradona, folla oceanica in strada per ricordare Maradona

Cosa sarebbe oggi Maradona, che parlava la lingua della folla, che ne interpretava gli umori multiformi, che ne traeva l'energia per restituirla poi sotto forma dell'effimera magi ...

Maradona, la camera ardente: le foto

La camera ardente è stata allestita nella Casa Rosada presidenziale.

Cosa sarebbe oggi Maradona, che parlava la lingua della folla, che ne interpretava gli umori multiformi, che ne traeva l'energia per restituirla poi sotto forma dell'effimera magi ...La camera ardente è stata allestita nella Casa Rosada presidenziale.