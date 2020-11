La figlia di Maradona e quella foto pubblicata prima della sua morte: una premonizione? (Di giovedì 26 novembre 2020) Una storia tormentata anche quella della famiglia di Diego Armando Maradona, con litigi, discussioni e accuse spesso pesanti. L'ex giocatore, morto ieri all'età di 60 anni, si è spento improvvisamente nella sua casa a Tigre. In Argentina non è passata inosservata la pubblicazione sui social di una foto da parte della figlia Giannina. Poche ore prima di apprendere la notizia della morte del padre, Giannina aveva condiviso infatti l'immagine di un portone sul quale era stato dipinto Maradona: l'ex giocatore indossava la maglia dell'Argentina e teneva una pizza in mano. Una sintesi perfetta delle squadre in cui aveva brillato, giocando un calcio fantastico e indimenticabile. quella foto è ... Leggi su golssip (Di giovedì 26 novembre 2020) Una storia tormentata anchefamiglia di Diego Armando, con litigi, discussioni e accuse spesso pesanti. L'ex giocatore, morto ieri all'età di 60 anni, si è spento improvvisamente nella sua casa a Tigre. In Argentina non è passata inosservata la pubblicazione sui social di unada parteGiannina. Poche oredi apprendere la notiziadel padre, Giannina aveva condiviso infatti l'immagine di un portone sul quale era stato dipinto: l'ex giocatore indossava la maglia dell'Argentina e teneva una pizza in mano. Una sintesi perfetta delle squadre in cui aveva brillato, giocando un calcio fantastico e indimenticabile.è ...

