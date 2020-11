La ePremier League è tornata per una terza stagione

Leggi su esports247

(Di giovedì 26 novembre 2020) La Premiere l’EA Sports hanno collaborato ancora una volta per lanciare ladella, l’Esport calcistico. Questo torneo FIFA offre ai giocatori residenti nel Regno Unito la possibilità di vincere il titoloper la loro squadra di calcio preferita della Premier. Il concorso è aperto ai giocatori dai 16 anni in su, residenti nel Regno Unito, e si svolgerà ancora una volta su PS4 e Xbox One, con un montepremi di £ 40.000. Ci saranno anche posti in offerta per i migliori giocatori ai playoff europei della FIFA 21 Global Series (FGS). Durante le qualificazioni online di questa, tutti i giocatori dovranno giocare in modalità Amichevole in 90 partite online classificate. ...