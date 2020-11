La dura accusa dell’avvocato di Maradona: ‘Lasciato solo per 12 ore’ (Di giovedì 26 novembre 2020) LEGGI ANCHE: Diego Armando Maradona, oggi la sepoltura nel cimitero in cui sono sepolti i genitori Il dono di Papa Francesco alla famiglia di Diego Armando Maradona Diego Armando Maraona è stato “lasciato solo per 12 ore” dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui. È L’accusa lanciata dall’avvocato e cognato del campione argentino L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) LEGGI ANCHE: Diego Armando, oggi la sepoltura nel cimitero in cui sono sepolti i genitori Il dono di Papa Francesco alla famiglia di Diego ArmandoDiego Armando Maraona è stato “lasciatoper 12 ore” dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui. È L’lanciata dall’avvocato e cognato del campione argentino L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

parpinellivo : Dura accusa della Corte dei Conti alle Regioni: non hanno attuato tutti i protocolli. Nel mirino #Piemonte,… - mimma42 : RT @La7tv: #lariachetira @AndreaPurgatori: 'Il mercato delle ambulanze private è uno scandalo che preesiste al Covid, non solo a Napoli, io… - Rosae37488907 : Garibaldi che danno - ResiStefano : RT @La7tv: #lariachetira @AndreaPurgatori: 'Il mercato delle ambulanze private è uno scandalo che preesiste al Covid, non solo a Napoli, io… - CasilinaNews : Quattro infermieri di cardiologia UTIC Cassino sono risultati positivi al Covid-19: la dura accusa dell'UGL Sanità… -

Ultime Notizie dalla rete : dura accusa Business delle ambulanze, la dura accusa di Andrea Purgatori: "Perché tutto questo è possibile nell'assoluta indifferenza delle Forze dell'Ordine?" La7 Inter, i tifosi vogliono l'esonero di Conte. Duro confronto con la squadra

Esplode la rabbia del popolo nerazzurro contro Antonio Conte dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’ Inter, che in pratica condanna il Biscione all’eliminazione dalla massima competizio ...

Pratiche edilizie, 25mila fascicoli da smaltire: per 20 città un solo architetto in Soprintendenza

Migliaia di pratiche edilizie bloccate in Soprintendenza. Oltre 20mila, forse 25mila. Un corto circuito che ha, di fatto, paralizzato le attività di centinaia di professionisti e migliaia di famiglie.

Esplode la rabbia del popolo nerazzurro contro Antonio Conte dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’ Inter, che in pratica condanna il Biscione all’eliminazione dalla massima competizio ...Migliaia di pratiche edilizie bloccate in Soprintendenza. Oltre 20mila, forse 25mila. Un corto circuito che ha, di fatto, paralizzato le attività di centinaia di professionisti e migliaia di famiglie.