“La distribuzione dei vaccino è una faccenda molto complicata” | dice Lopalco Assessore alla Sanità della Regione Puglia

Di Francesco Santoro: «La distribuzione dei vaccino è una faccenda molto complicata. Spero che davvero che questo fastiglione di dosi venga prodotto in tempi record, ma ho i miei dubbi». Così l'Assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, da Formigli a Piazzapulita. Il piano relativo alla somministrazione? «Abbiamo risposto ai quesiti di Arcuri (il commissario nominato dal governo ndc), inviando le informazioni richieste sulla disponibilità di frigoriferi di stoccaggio in grado di assicurare temperature di -70, -80 gradi e sui luoghi in cui possono essere distribuiti- ha assicurato l'epidemiologo-. E abbiamo fornito i numeri sulla popolazione target». Il vaccino antinfluenzale? «Segnalo che in ...

