La destra italiana ha tante leader donne ma le tratta come se fossero l’angelo del focolare

L'ultimo video che indigna il web arriva da DettoFatto, programma pomeridiano di RaiDue, la rete sovranista. Alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne la pole dancer Emily Angelillo è stata invitata a spiegare alle signore come fare la spesa in modo sexy. Il tutorial è un surreale copiancolla del pornosoft anni '80. Il fatale abbinamento tra il mondo del supermarket (quindi: casalinghità, fornelli, grembiuli inamidati, pranzetto per il maritino) e l'effetto Edwige Fenech (quel gran pezzo dell'Ubalda, qui tutta calda persino davanti ai detersivi) allappa gli uomini e fa arrabbiare molte donne. Ma come? In Rai? Proprio oggi? A che Italia parla questa roba qui? Il giorno precedente c'era stato l'articolo di Vittorio Feltri sulla ragazza che ha accusato di stupro e sequestro Alberto Genovese, lo startupper

