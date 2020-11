“La conversione” mostra il virus di Napoli ma anche il vaccino (Di giovedì 26 novembre 2020) Rappresenterà Napoli alla XIX° edizione del RIFF (Rome Independent Film Festival) – National Documentary Competition, che si svolgerà dal 27 novembre in streaming sulla piattaforma MyMovies, il documentario “La conversione” con la regia di Giovanni Meola. Una produzione virus FILM con Amira3 e Reset che racconta della vita parallela di Vincenzo Imperatore il bancario che ha disvelato il sistema camorristico delle truffe – “Io so e ho le prove (Chiarelettere)” – e Peppe De Vincentis trafficante-rapinatore di banche che ora è divenuto commediografo apprezzato: la sua esperienza è stata trasfusa nel testo “Il campo del male (Pironti)”. Tutto nasce dalla teatralizzazione de libro di Imperatore fatta dallo stesso Meola che l’ha trasferita, come porzione, in questo biopic parallelo dove De Vincentis ex sfollato ai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Rappresenteràalla XIX° edizione del RIFF (Rome Independent Film Festival) – National Documentary Competition, che si svolgerà dal 27 novembre in streaming sulla piattaforma MyMovies, il documentario “Lacon la regia di Giovanni Meola. Una produzioneFILM con Amira3 e Reset che racconta della vita parallela di Vincenzo Imperatore il bancario che ha disvelato il sistema camorristico delle truffe – “Io so e ho le prove (Chiarelettere)” – e Peppe De Vincentis trafficante-rapinatore di bche ora è divenuto commediografo apprezzato: la sua esperienza è stata trasfusa nel testo “Il campo del male (Pironti)”. Tutto nasce dalla teatralizzazione de libro di Imperatore fatta dallo stesso Meola che l’ha trasferita, come porzione, in questo biopic parallelo dove De Vincentis ex sfollato ai ...

napolista : “La conversione” mostra il virus di Napoli ma anche il vaccino Il documentario di Giovanni Meola sulla vita di De V… - InSic_it : #DLAgosto Verso la conversione in legge il DL.n.125/2020 che ??proroga lo #statodiemergenza al 31 gennaio 2021 ??mod… - rainbowguy97 : @NicolaSwamp AMORE CARAVAGGIO È VISSUTO TRECENTO ANNI FA CI SIAMO? E non paragonare il fare calcio per quanto ben… - SergioDesiato : @MarcoSanavia1 La conversione di San Paolo (versione Odescalchi) di Caravaggio - MonicaGavelli1 : @MauroLeonardi3 Per la conversione di mio figlio con l'intercessione di Maria Santissima presso il Suo Divin Figlio… -