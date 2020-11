Kristin Rankin | hairstylist no gender | «Un taglio di capelli deve rispecchiare chi siamo»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Corti, lunghi, pettinati di fretta, sempre arruffati o lisci a piombo, iraccontano molto di una persona, ma non sempre riescono a rappresentarla davvero. È il focus di Hair Has No, campagna Pantene e Procter&Gamble, che per il secondo anno sostiene la comunità LGTBQI+ per celebrare l’unicità di ogni persona e mettere l’accento sul potere deie sulla necessità di avere un hairlook che rispecchi la vera natura di ognuno., i tagli corti eless dell'estate 2020 sfoglia la gallery ...

Torna la campagna di Procter&Gamble e Pantene Hair Has No Gender che celebra la diversità di ogni persona e il potere che hanno i capelli nel trasformare la nostra sfera emotiva e sociale. Abbiamo int ..."Non dimenticherò mai la promessa che ho fatto a me stessa il giorno in cui ho riunito la mia famiglia per dire loro che ero transgender. Mia sorella mi ha abbracciata per dirmi che non sarei mai più ...