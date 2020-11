Juventus Women, Sara Gama nella storia: nuovo ruolo in vista (Di giovedì 26 novembre 2020) La capitana della Juventus Women Sara Gama dopo l’infortunio torna ad allenarsi con il pallone a Coverciano. Grande notizia per Rita Guarino, che recupera un tassello importante per lo scacchiere della sua Juventus. Questa non è però l’unica news riguardante la calciatrice italiana, protagonista di un sempre più probabile cambiamento epocale nel mondo del calcio. Il tutto, stavolta, al di fuori del terreno di gioco, dove la Gama sta per cimentarsi in una nuova avventura. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: "Si è offerto ai bianconeri" LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l'Inter? Sara Gama, difensore della Juventus WomenJuventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) La capitana delladopo l’infortunio torna ad allenarsi con il pallone a Coverciano. Grande notizia per Rita Guarino, che recupera un tassello importante per lo scacchiere della sua. Questa non è però l’unica news riguardante la calciatrice italiana, protagonista di un sempre più probabile cambiamento epocale nel mondo del calcio. Il tutto, stavolta, al di fuori del terreno di gioco, dove lasta per cimentarsi in una nuova avventura. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: "Si è offerto ai bianconeri" LEGGI ANCHE: Calciomercato, clamoroso scambio con l'Inter?, difensore della...

juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - juventusfc : L'avversario delle #JuventusWomen in #UWCL sarà l'@OLfeminin ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? - juventusfc : La Coppa Italia delle #JuventusWomen comincia con una vittoria ???? Il match report di #PinkBariJuve???… - junews24com : Juventus Women, Scarpelli: «Ecco perché me ne sono andata» - - pepefut74 : RT @junews24com: Guarino : «Nomination Fifa un onore. Loro le chiavi del successo» - FOTO - -