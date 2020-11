Juve, da Sarri altro “no” per la risoluzione anticipata (Di giovedì 26 novembre 2020) Sarri risoluzione Juve – Maurizio Sarri ha ribadito il suo “no” alla Juventus per una risoluzione anticipata del contratto. Il forcing del club continua, ma – scrive Calciomercato.com – un’intesa era legata alla possibilità per il tecnico di ripartire subito con una nuova avventura: solo in quel caso avrebbe accettato l’idea di fare sconti. Nello L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 novembre 2020)– Maurizioha ribadito il suoallantus per unadel contratto. Il forcing del club continua, ma – scrive Calciomercato.com – un’intesa era legata alla possibilità per il tecnico di ripartire subito con una nuova avventura: solo in quel caso avrebbe accettato l’idea di fare sconti. Nello L'articolo

