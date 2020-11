Italy Innovazioni, joint-venture con Jiangsu Shushi Technology (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Italy Innovazioni S.p.A. ha annunciato una joint-venture supportata da Amazon con Jiangsu Shushi Technology Ltd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà per il mercato USA Hide, la presa elettrica a scomparsa che integra Alexa, sancendo l’ingresso degli smart speaker nel settore delle prese di corrente.Italy Innovazioni S.p.A. è una società di ricerca ingegneristica quotata sul listino Euronext Access+ di Parigi, il cui core business è costituito dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e dalla valorizzazione del patrimonio di proprietà intellettuali in molti campi.Jiangsu Shushi Technology Ltd. è uno dei principali partner di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) –S.p.A. ha annunciato unasupportata da Amazon conLtd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà per il mercato USA Hide, la presa elettrica a scomparsa che integra Alexa, sancendo l’ingresso degli smart speaker nel settore delle prese di corrente.S.p.A. è una società di ricerca ingegneristica quotata sul listino Euronext Access+ di Parigi, il cui core business è costituito dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e dalla valorizzazione del patrimonio di proprietà intellettuali in molti campi.Ltd. è uno dei principali partner di ...

mauro_gianca : RT @NicoEsp72: 'Il cloud abilita grandi innovazioni. Permette un'innovazione continua, possibili per ogni azienda. Consente alle aziende di… - mauro_gianca : RT @lucarallo: «Il cloud abilita grandi innovazioni permettendo di partire da un'idea e andare a realizzarla rapidamente, applicazioni sicu… - deborastracqua : RT @NicoEsp72: 'Il cloud abilita grandi innovazioni. Permette un'innovazione continua, possibili per ogni azienda. Consente alle aziende di… - deborastracqua : RT @lucarallo: «Il cloud abilita grandi innovazioni permettendo di partire da un'idea e andare a realizzarla rapidamente, applicazioni sicu… - JacopoFortino : RT @NicoEsp72: 'Il cloud abilita grandi innovazioni. Permette un'innovazione continua, possibili per ogni azienda. Consente alle aziende di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italy Innovazioni Italy Innovazioni, joint-venture con Jiangsu Shushi Technology Il Messaggero Timex, la maggioranza acquisita da The Baupost

Timex Group, uno dei maggiori produttori di orologi al mondo, ha annunciato un accordo in base al quale The Baupost Group, un’impresa di investimento di Boston, acquisirà la quota di maggioranza della ...

Italy Innovazioni, joint-venture con Jiangsu Shushi Technology

(Teleborsa) - Italy Innovazioni S.p.A. ha annunciato una joint-venture supportata da Amazon con Jiangsu Shushi Technology Ltd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà ...

Timex Group, uno dei maggiori produttori di orologi al mondo, ha annunciato un accordo in base al quale The Baupost Group, un’impresa di investimento di Boston, acquisirà la quota di maggioranza della ...(Teleborsa) - Italy Innovazioni S.p.A. ha annunciato una joint-venture supportata da Amazon con Jiangsu Shushi Technology Ltd. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la nuova società produrrà ...