«Italian Songbook» | il ritorno di Mina che nella vita ascolta Billie Eilish

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Mina è la persona meno auto-celebrativa del mondo. Quando becca in tivù uno speciale dedicato a lei e alla sua arte non si ferma a guardarlo, ma cambia canale. «Era già così negli anni Settanta, quando capì che tv stava cambiando e decise di fare quello che ha sempre saputo fare meglio, i dischi», commenta in collegamento su Zoom il figlio Massimiliano Pani, incaricato dalla madre di promuovere il suo nuovo lavoro, Italian Songbook, un’opera antologica divisa in due parti che prendono il nome di due costellazioni, Cassiopea (Sony Music) e Orione (Warner Music), entrambe disponibili a partire dal 27 novembre. L’intento del progetto è non tanto il recupero, quanto la riscoperta del vastissimo repertorio che Mina ha regalato nel corso della sua carriera: delle 1400 canzoni distribuite in 100 album, l’artista seleziona non solo quelle più significative, ma anche le gemme che crede che non abbiano avuto il successo che meritavano, tracciando una topografia precisissima dell’eclettismo e della personalità di una delle più grandi interpreti della musica italiana e internazionale. https://www.youtube.com/watch?v=U5p8RhGIpAg