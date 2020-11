Italia nel mirino francese Caracciolo spiega perché

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 novembre 2020) Banche, assicurazioni, telecomunicazioni, digitale, politiche europee. Nelle ultime settimane l’attivismo del governoinha raggiunto un picco che non è passato inosservato. La visita del ministro dell’Economia Bruno Le Maire a Palazzo Chigi non è che l’ultimo tassello di un piano studiato e pensato, non solo all’Eliseo., ciLucio, fondatore e direttore di Limes, “lo Statonon si muove mai in solitaria”., Macron ha lanciato una nuova campagna d’? Non è solo il presidente. La Francia ha sempre rivendicato un diritto storico a guidare l’Europa. Dai tempi della Seconda guerra mondiale con Charles de Gaulle, non a caso il modello di capo di Stato di Macron, ogni volta che la Germania inizia ...