Italia, lutto nel mondo del cinema: l'annuncio poco fa (Di giovedì 26 novembre 2020) È morta all'età di 70 anni l'attrice Daria Nicolodi, indimenticabile stella di Profondo Rosso. Suo il ruolo della reporter Gianna Brezzi, interessata alle indagini sulla scia di omicidi su cui si ritrova il pianista Marc Daly. È stata a lungo la compagna di Dario Argento, conosciuto nel 1974, dalla loro relazione nacque nel 1975 la secondogenita del maestro del brivido, Asia Argento. La carriera di Daria Nicolodi Nata a Firenze il 19 giugno 1950, suo padre avvocato, partecipò alla resistenza. Sua madre, Fulvia Casella, era la figlia del compositore Alfredo Casella. Diretta a teatro da Vito Molinari, da Elio Petri e da Carmelo Bene, dopo gli sceneggiati televisivi inizia un sodalizio con Dario Argento. I due si conoscono ai provini di "Profondo Rosso": suo il ruolo di Gianna Brezzi, la reporter. I due iniziano una relazione dalla quale nasce nel 1975, Asia Argento. Aveva anche una ...

