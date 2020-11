Italia-Francia: Le Maire, 'coordineremo nostri piani di rilancio' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Francia e Italia coordineranno i propri piani di rilancio. Abbiamo in Francia iniziato a istituire il nostro piano di rilancio nazionale, l'Italia si appresta a farlo e quindi coordineremo in modo stretto la nostra risposta economica alla crisi". Ad affermarlo è il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire al termine dell'incontro al Mef con il suo omologo Italiano Roberto Gualtieri Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "coordineranno i propridi. Abbiamo ininiziato a istituire il nostro piano dinazionale, l'si appresta a farlo e quindiin modo stretto la nostra risposta economica alla crisi". Ad affermarlo è il ministro dell'economia francese Bruno Leal termine dell'incontro al Mef con il suo omologono Roberto Gualtieri

