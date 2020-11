Istruttoria dell’Antitrust su Rbm Salute e Previmedical: “Condotte volte a ostacolare l’esercizio dei diritti degli assicurati” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Autorità Antitrust ha annunciato l’apertura di un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di Rbm Salute, la compagnia leader nel business delle polizze sanitarie acquisita la scorsa primavera da Intesa Sanpaolo, e di Previmedical, che gestisce per suo conto le prestazioni offerte agli assicurati. Al Garante della concorrenza e del mercato sono arrivati oltre 1.000 reclami per una serie di problemi, tra cui “documentazione probatoria eccessiva, ritardi nel rilascio delle autorizzazioni alle prestazioni, difficoltà/impossibilità di accedere ai call center per avere informazioni, mancata erogazione di rimborsi senza apparente motivazione”. Il 25 novembre sono state condotte verifiche ispettive nelle sedi delle due società coinvolte nell’Istruttoria, in collaborazione con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Autorità Antitrust ha annunciato l’apertura di un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di Rbm, la compagnia leader nel business delle polizze sanitarie acquisita la scorsa primavera da Intesa Sanpaolo, e di, che gestisce per suo conto le prestazioni offerte agli assicurati. Al Garante della concorrenza e del mercato sono arrivati oltre 1.000 reclami per una serie di problemi, tra cui “documentazione probatoria eccessiva, ritardi nel rilascio delle autorizzazioni alle prestazioni, difficoltà/impossibilità di accedere ai call center per avere informazioni, mancata erogazione di rimborsi senza apparente motivazione”. Il 25 novembre sono state condotte verifiche ispettive nelle sedi delle due società coinnell’, in collaborazione con il ...

