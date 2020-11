Istat | forte crescita del fatturato servizi nel terzo trimestre

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Nel2020, l’indice destagionalizzato deldeiaumenta del 26,7% rispetto alprecedente mentre l’indice generale grezzo registra una diminuzione, in termini tendenziali, del 6,9%. Lo ha reso noto l’spiegando che “nelildelle imprese deirisente positivamente dell’attenuarsi delle misure intraprese per il contenimento dell’emergenza sanitaria e registra un’ampiacongiunturale in tutti i settori” mentre “resta ancora ampia la perdita rispetto all’anno precedente, con una flessione pari al 6,9%, con diminuzioni assai più marcate nei settori maggiormente legati al turismo”. L’indice registra variazioni ...

impresacity : Istat: a ottobre importazioni +1,7%, esportazioni -2,6%: A ottobre 2020 l’export verso paesi ASEAN (-25,5%), Stati… - SmartWorkersUn1 : .@istat_it e @inapp_org denunciano un forte #gendergap nel nostro paese, le donne sono le più istruite ma quelle pi… - NoLockdownNo : @kyappy80 @tommasosauro @istat_it Qualunque matematico le dirà che le statistiche si possono fare solo ad anno conc… - infoiteconomia : Commercio, ISTAT: 'Forte l'impatto del Covid-19 su consumi e occupazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Istat forte

Teleborsa

Ma non è tutto: "A ottobre 2020, l'export torna a registrare una flessione su base annua ampia (-10,0, da +2,8 di settembre), cui ...A ottobre 2020 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-2,6%) e un incremento per le importazioni (+1,7%). Lo rileva l'Istat.