Iris, infermiera 70enne in pensione, torna al lavoro per insegnare: muore di Covid dopo pochi mesi (Di giovedì 26 novembre 2020) Iris Meda, infermiera in pensione da gennaio, quando è arrivato il coronavirus non ci ha pensato due volte e ha deciso di insegnare al Collin College di Allen, in Texas, per formare giovani studenti. “Voleva fare qualcosa che avrebbe fatto la differenza”, ha detto la figlia. Contagiata da una sua studentessa, è morta qualche giorno fa di Covid. Era andata in pensione a gennaio, compiuti 70 anni, ma quando è arrivata la pandemia di Coronavirus una infermiera americana, Iris Meda il suo nome, non ci ha pensato due volte a tornare al suo lavoro. Era consapevole del pericolo, ma ha deciso lo stesso di insegnare al Collin College di Allen, in Texas, per formare giovani studenti. Ad agosto ha preso ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020)Meda,inda gennaio, quando è arrivato il coronavirus non ci ha pensato due volte e ha deciso dial Collin College di Allen, in Texas, per formare giovani studenti. “Voleva fare qualcosa che avrebbe fatto la differenza”, ha detto la figlia. Contagiata da una sua studentessa, è morta qualche giorno fa di. Era andata ina gennaio, compiuti 70 anni, ma quando è arrivata la pandemia di Coronavirus unaamericana,Meda il suo nome, non ci ha pensato due volte are al suo. Era consapevole del pericolo, ma ha deciso lo stesso dial Collin College di Allen, in Texas, per formare giovani studenti. Ad agosto ha preso ...

CiaoKarol : IL MONDO PIANGE UN'ALTRA EROINA DELLA PANDEMIA ?? RIPOSA IN PACE INES. PREGHIAMO PER TE ?????? - teresacapitanio : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Addio ad Iris: infermiera in pensione che è tornata a lavoro ma è stata uccisa dal Covid: Ci ha lasciato Iris M… - CiaoKarol : Coronavirus. Addio ad Iris: infermiera in pensione che è tornata a lavoro ma è stata uccisa dal Covid: Ci ha lascia… - CiaoKarol : ++ Ci ha lasciato Iris Meda: eroina nella pandemia ++ UNA PREGHIERA PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? - Notiziedi_it : Iris Meda, l’infermiera in pensione morta di Covid pochi mesi dopo essere tornata a lavoro per insegnare agli stude… -