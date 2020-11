Inter-Real Madrid | Condò e la follia di Vidal | “Inammissibile | ha tradito Conte Eriksen? Uno sfregio…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 26 novembre 2020) Zero a due. E' questo il risultato finale maturato ieri sera a San Siro.Una vittoria, quella conquistata dalai danni dell'in occasione della sfida valida per la quarta giornata del Girone B di Champions League, centrata grazie alla rete messa a segno da Eden Hazard dal dischetto e da un autogol di Achraf Hakimi. Sul banco degli imputati, però, finisce soprattutto Arturo. Il centrocampista cileno, approdato in estate alla corte di Antonio, è stato espulso nel primo tempo a seguito delle proteste del numero 22 nerazzurro. Una doppia ammonizione, con il giocatore che è andato faccia a faccia con l'arbitro per un rigore, a suo dire, non concesso."Per me è inammissibile quello che ha fatto, andare a fronteggiare l’arbitro in questo modo è folle. Arriverà per lui una punizione ...