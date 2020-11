Inter, la Champions si complica: le combinazioni per passare il turno (Di giovedì 26 novembre 2020) Con la sconfitta contro il Real Madrid, si complicano le speranze dell’Inter di passare il turno in Champions League L’Inter perde 2-0 a San Siro contro il Real Madrid e vede ridursi all’osso le speranze di superare il girone di Champions League. I nerazzurri sono fermi a 2 punti, con Borussia Monchengladbach a 8, Blancos a 7 e Shakhtar Donetsk a 4. Per qualificarsi al prossimo turno della massima competizione europea, la squadra di Conte dovrà vincere le prossime due partite; ma potrebbe non bastare. L’Inter deve anche sperare che il Gladbach perda entrambe le partite, così da avere il vantaggio degli scontri diretti a San Siro. L’altra possibilità, sempre se i nerazzurri dovessero vincere entrambe le partite, è che il Real ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Con la sconfitta contro il Real Madrid, sino le speranze dell’diilinLeague L’perde 2-0 a San Siro contro il Real Madrid e vede ridursi all’osso le speranze di superare il girone diLeague. I nerazzurri sono fermi a 2 punti, con Borussia Monchengladbach a 8, Blancos a 7 e Shakhtar Donetsk a 4. Per qualificarsi al prossimodella massima competizione europea, la squadra di Conte dovrà vincere le prossime due partite; ma potrebbe non bastare. L’deve anche sperare che il Gladbach perda entrambe le partite, così da avere il vantaggio degli scontri diretti a San Siro. L’altra possibilità, sempre se i nerazzurri dovessero vincere entrambe le partite, è che il Real ...

