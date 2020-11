Inter | è il momento dell’esonero | qui di “agghiacciande” c’è solo Conte

FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - INerazzurro : RT @RGarinella: Questa sera tornano i #gemelli #nerazzurri. Con @INerazzurro analizzeremo il momento dell’#Inter, dalla sofferenza contro i… - RGarinella : Questa sera tornano i #gemelli #nerazzurri. Con @INerazzurro analizzeremo il momento dell’#Inter, dalla sofferenza… - CR7_il_migliore : @NonConoscoVG Da juventino che segue questa splendida pagina, mi dispiace molto. Mai avrei immaginato quest'anno un… - Batmarovic : @IlMonociglio @valerio_santori Non nego che pensai al suo passato quando fu scelto, ma bisognava pensare all'Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter momento

Punizione in arrivo. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, l’Inter riserverà una stangata ad Arturo Vidal dopo l’espulsione di ieri sera che ha inevitabilmente condizio ...L’Inter in 10 è riuscita a limitare il passivo: “In questo momento non ci voglio pensare, c’è tanta delusione per il risultato, per come si messo il girone. Mancano due partite, cercheremo di vincerle ...