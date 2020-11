India: scontri tra polizia e contadini in marcia verso Delhi (Di giovedì 26 novembre 2020) NEW Delhi, 26 NOV - scontri questa mattina nel nord dell'India, al confine tra gli stati del Punjab e dell'Haryana, dove la polizia ha cercato di bloccato migliaia di contadini che, a piedi, su camion ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) NEW, 26 NOV -questa mattina nel nord dell', al confine tra gli stati del Punjab e dell'Haryana, dove laha cercato di bloccato migliaia diche, a piedi, su camion ...

Migliaia di contadini dal Punjab si scontrano con la polizia

Sono in cammino verso la capitale per protestare contro la recente riforma agricola. La nuova legislazione liberalizza il mercato del settore. Secondo i piccoli coltivatori favorisce i grandi gruppi.

India: scontri tra polizia e contadini in marcia verso Delhi

