In Puglia il Movimento 5 Stelle si accorda con Michele Emiliano

(Di venerdì 27 novembre 2020) L’accordo c’è, o quasi: per la prima volta in una regione si forma una giunta che ricalca gli equilibri che reggono la maggioranza di governo. Accade in, dove ilpare pronto a entrare nella giunta regionale pugliese di. Il primo sigillo all’intesa è stato apposto ieri, nel corso della seduta del consiglio che ha visto l’elezione di Cristian Casili, 5, alla vicepresidenza dell’assemblea regionale. La presidenza è andata a Loredana Capone del Pd, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Accade in Puglia, dove il Movimento 5 Stelle pare pronto a entrare nella giunta regionale pugliese di Michele Emiliano. Il primo sigillo all'intesa è stato apposto ieri, nel corso della seduta del ...