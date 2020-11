In Europa League vittorie importanti per Roma e Napoli. Punto prezioso per il Milan (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Il Milan strappa un pareggio importantissimo in Francia con il Lille nella quarta giornata di Europa League e fa un altro piccolo passo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Al vantaggio rossonero firmato da Samu Castillejo, in avvio di secondo tempo, ha risposto Bamba al 65 minuto con un preciso rasoterra scagliato dall'interno dell'area. L'1-1 dello stadio Pierre Mauroy permette al Milan di conquistare il settimo Punto nel girone e di rimanere in scia ai francesi, primi con otto punti. Per passare il turno la squadra di Pioli dovrà ora fare risultato nelle prossime partite con Sparta Praga e Celtic, ferme rispettivamente a 6 e 1 Punto. I rossoneri sono arrivati in Francia dopo la sconfitta nella gara di San Siro per 3-0 e senza il trascinatore di ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Ilstrappa un pareggiossimo in Francia con il Lille nella quarta giornata die fa un altro piccolo passo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Al vantaggio rossonero firmato da Samu Castillejo, in avvio di secondo tempo, ha risposto Bamba al 65 minuto con un preciso rasoterra scagliato dall'interno dell'area. L'1-1 dello stadio Pierre Mauroy permette aldi conquistare il settimonel girone e di rimanere in scia ai francesi, primi con otto punti. Per passare il turno la squadra di Pioli dovrà ora fare risultato nelle prossime partite con Sparta Praga e Celtic, ferme rispettivamente a 6 e 1. I rossoneri sono arrivati in Francia dopo la sconfitta nella gara di San Siro per 3-0 e senza il trascinatore di ...

