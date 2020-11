In Campania muore un medico al giorno ma 2mila dottori sono parcheggiati per mancanza di concorso (Di giovedì 26 novembre 2020) Solo nel giro degli ultimi tre giorni, sono morti in Campania cinque medici. Cinque camici bianchi che si aggiungono al lungo elenco di vittime del Covid. Cresce quindi sempre di più il bisogno di rinforzare la rete della sanità territoriale: secondo la stima delle Asl campane, al momento c’è una carenza di almeno 350 medici. Ma, come avevamo già denunciato in questo articolo, i concorsi per i medici generali sono fermi al 2018. Un enorme paradosso: gli ospedali campani sono allo stremo, mentre ci sono 2mila medici parcheggiati in graduatoria, in attesa di un bando regionale. “La situazione sanitaria di questa Regione sta precipitando, ormai muore un dottore al giorno. Siamo in piena emergenza ed è assurdo che davanti a tutto ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Solo nel giro degli ultimi tre giorni,morti incinque medici. Cinque camici bianchi che si aggiungono al lungo elenco di vittime del Covid. Cresce quindi sempre di più il bisogno di rinforzare la rete della sanità territoriale: secondo la stima delle Asl campane, al momento c’è una carenza di almeno 350 medici. Ma, come avevamo già denunciato in questo articolo, i concorsi per i medici generalifermi al 2018. Un enorme paradosso: gli ospedali campaniallo stremo, mentre cimediciin graduatoria, in attesa di un bando regionale. “La situazione sanitaria di questa Regione sta precipitando, ormaiun dottore al. Siamo in piena emergenza ed è assurdo che davanti a tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania muore Coronavirus, muore infermiere 48enne in Campania Il Fatto Vesuviano Addio Sabrina, la maestra muore a 30 anni. Altro dramma in Campania

A soli 30 anni la morte strappa Sabrina Massaro ai suoi cari. Ha perso la lotta contro un male incurabile. Insegnare era la sua grande passione, lo sanno ...

Tragedia in Campania: Sabrina, giovane insegnante, muore a soli 30 anni

Si era laureata giovanissima, a soli 22 anni, al Suor Orsola Benincasa a Napoli e sempre giovanissima aveva vinto il concorso a cattedra ...

Si era laureata giovanissima, a soli 22 anni, al Suor Orsola Benincasa a Napoli e sempre giovanissima aveva vinto il concorso a cattedra ...