Immunità per Gasparri e Bernini. Al Senato le Sinistre flirtano con FI. Niente processo per gli insulti dei 2 forzisti alle toghe. Salvati dopo le aperture anche di Pd, renziani e Leu (Di giovedì 26 novembre 2020) Il flirt le Sinistre e Forza Italia ormai non lo nascondono più. Da giorni il Partito democratico preme per un'allargamento della maggioranza, qualcosa che vada al di là del sostegno al Governo in una situazione difficile come quella della gestione dell'emergenza coronavirus. Linea a quanto pare condivisa, oltre che dalla solita Italia Viva, pure da Leu. Il sogno di un esecutivo giallo, rosso e azzurro. E un dono, tanto per rendere la proposta più accattivante, non si nega mai. Così ieri, in un sol colpo, la Giunta per le autorizzazioni del Senato ha concesso l'insindacabilità sia al vicepresidente di Palazzo Madama (e presidenjte della stessa Giunta), Maurizio Gasparri, che alla capogruppo Anna Maria Bernini, entrambi nei guai per delle dichiarazioni pesanti nei confronti della magistratura ed entrambi big di FI.

