“Ilaria Alpi. Armi e veleni, le verità nascoste”, in edicola la graphic novel sulla giornalista uccisa a Mogadiscio: “La sua morte riguarda tutti noi” (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Ilaria Alpi riguarda tutti. riguarda anche quelli che non conoscono la sua storia ed è soprattutto a loro che è importante raccontarla. Nella graphic novel “Ilaria Alpi. Armi e veleni, le verità interrotte”, edita da PaperFirst e in edicola dal 26 novembre con Il Fatto Quotidiano, si parte da Mogadiscio, siamo nei primi anni ’90. Ilaria Alpi è una giovane inviata del Tg3 in Somalia, in piena guerra civile. Vuole raccontare la disperazione di un popolo, il suo impegno e la sua attenzione sono rivolti alle vittime del conflitto, le donne, i bambini, gli ultimi. Poi, qualcosa cambia. Stando sul campo, si accorge che i conti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Ladi Ilariaanche quelli che non conoscono la sua storia ed è soprattutto a loro che è importante raccontarla. Nella, leinterrotte”, edita da PaperFirst e indal 26 novembre con Il Fatto Quotidiano, si parte da, siamo nei primi anni ’90. Ilariaè una giovane inviata del Tg3 in Somalia, in piena guerra civile. Vuole raccontare la disperazione di un popolo, il suo impegno e la sua attenzione sono rivolti alle vittime del conflitto, le donne, i bambini, gli ultimi. Poi, qualcosa cambia. Stando sul campo, si accorge che i conti ...

tuttocartoni : Dal #26novembre in edicola, il secondo volume, dedicato alla giornalista del Tg3, 'Ilaria Alpi' firmato da Lucia G… - tutto_travaglio : #'Donne sul fronte', Ilaria Alpi è la protagonista del secondo volume. Seguite la presentazione… - EBellerio : @GuidoCrosetto @crispiandjb #ipocrisia Crosetto la RAI è ancora in mano alla gestione trash Salini e Foa, scelti d… - RoundRobined : DIARIO DI BORDO, 'Donne sul fronte' - Ilaria Alpi da oggi in edicola con Il Fatto Quotidiano. -… - LupodiBrughiera : @Il_Vitruviano E noi invece cosa ci facciamo? E la nostra Intelligence? Tutta 'sta gente in Somalia, neh... (e Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ilaria Alpi "Moby Prince" 25 anni dopo, una tragedia anche calabrese Calabria News