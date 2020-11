Il vaccino previene il Covid ma non impedisce il contagio? La risposta di Burioni

Leggi su yeslife

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il virologo Roberto, attraverso un tweet, risponde categoricamente ad una domanda in merito alanti-: i vaccinati, pur protetti, possono trasmettere l’infezione? Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È VERO. Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma L'articolo proviene da YesLife.it.