Il vaccino Oxford-Irbm Pomezia non sarebbe ancora sicuro

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca da migliorare.

AstraZeneca, azienda che sta producendo uno dei vaccini contro il Covid insieme all’Università di Oxford e all’Irbm di Pomezia, frena l’ottimismo.Nuovo stop per il vaccino AstraZeneca. Ulteriori test prima del via libera definitivo. Si allungano i tempi? OXFORD (INGHILTERRA) – Nuovo stop per il vaccino AstraZeneca. Nonostante i buoni risultati ...