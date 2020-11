Il vaccino contro il Covid è già in vendita in Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) Il vaccino contro il Covid è già in Italia, c'è chi se lo è già iniettato e lo si può comprare. Sissignori. Nella comunità cinese di Roma circola infatti la fiala delle meraviglie, ovviamente arrivata dalla Cina paese dove, si sa, sono già state effettuate vaccinazioni di massa su milioni di persone. Con un prodotto però che al momento non ha alcuna certificazione e controllo. Quindi un rischio, enorme. Ma non si tratterebbe nemmeno dell'unico prodotto in commercio illegalmente. Nel mondo dell'illegalità circola infatti anche un vaccino arrivato dalla Russia, anche questo senza che ad oggi sia mai stato approvato dagli organismi di controllo sanitario del mondo. È Antonio Magi presidente dell'Ordine dei Medici del Lazio a lanciare l'allarme «Da settimane circolava la ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) Ililè già in, c'è chi se lo è già iniettato e lo si può comprare. Sissignori. Nella comunità cinese di Roma circola infatti la fiala delle meraviglie, ovviamente arrivata dalla Cina paese dove, si sa, sono già state effettuate vaccinazioni di massa su milioni di persone. Con un prodotto però che al momento non ha alcuna certificazione ello. Quindi un rischio, enorme. Ma non si tratterebbe nemmeno dell'unico prodotto in commercio illegalmente. Nel mondo dell'illegalità circola infatti anche unarrivato dalla Russia, anche questo senza che ad oggi sia mai stato approvato dagli organismi dillo sanitario del mondo. È Antonio Magi presidente dell'Ordine dei Medici del Lazio a lanciare l'allarme «Da settimane circolava la ...

