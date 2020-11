Il successo cinematografico “Burning” disponibile gratuitamente sul sito dell’Istituto Culturale Coreano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nuovo appuntamento con il cinema, proposto dall’Istitutodi Roma: è la volta di “Burning – L’amore brucia”. La pellicola cinematografica di Chang-Dong Lee, che ha rappresentato la Corea del Sud ai premi Oscar 2019 nella categoria dedicata al miglior film straniero, sarà trasmessa in streamingper tutti gli iscritti alla newsletter. Il film saràdalle ore 16 di venerdì 27 novembre alle ore 16 di sabato 28 novembre per tutti coloro che faranno richiesta di iscrizione, inviando una mail a cinema.icc@gmail.com entro le ore 22 di venerdì 27 novembre. A partire da maggio 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid anche sul piano, ogni mese l’Istituto ...

Ultime Notizie dalla rete : successo cinematografico

Corriere della Sera

È tempo di feste su Rakuten TV che a dicembre ha preparato sorprese di ogni genere per far felice tutto il suo pubblico ...Dal successo arrivato con il ruolo di Peggy in Mad Men ai personaggi dark che ha interpretato negli ultimi anni More ...