"Il Silenzio dell'Acqua": la seconda stagione dal 27 novembre su Canale 5 (Di giovedì 26 novembre 2020) La serie ha per protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti Al via venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione de "Il Silenzio dell'Acqua" che vede nel cast Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La serie, una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è un murder thriller in 8 episodi per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti. Diretta da Pier Belloni, vanta nel cast anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso. Nella seconda stagione de "Il Silenzio dell'Acqua", girata nella provincia di ...

