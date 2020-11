IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 27 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 26 novembre 2020)de Ildi27: Alicia ottiene le informazioni che desiderava su Matias e non riesce a crederci quando Isidoro le fa vedere dei documenti del governo che dimostrano il suo coinvolgimento nella lotta alla repubblica… Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di27Raimundo sta sempre molto male e ciò preoccupa l’intera Puente Viejo. Rosa sembra vivere in un mondo parallelo e pensa solo all’organizzazione del suo matrimonio con Adolfo. Nel frattempo, Encarnacion decide di lasciare la Villa e dunque di non lavorare più per i Solozabal. Tra Ignacio e Maria Jesus continuano le tensioni e Pablo sembra parteggiare decisamente per il ...