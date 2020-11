Il segreto anticipazioni | Encarnacion lascia il lavoro | Pablo si schiera

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ne succedono sempre delle belle a Puente Viejo e anche le ultime puntate della soap spagnola in onda in Italia in questi mesi, non deludono il pubblico di Canale 5. Ma che cosa succederà nella puntata de Ildi domani, 27 novembre 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi, l’arresto di Urritia ha cambiato gli equilibri in due famiglie. E adesso Alicia e sua madre devono trovare un nuovo modo di andare avanti, dopo quello che è accaduto. Matias continua a essere molto preoccupata per le condizioni di salute di suo nonno. E’ vero che bisogna essere felici del suo rientro a casa ma le condizioni di salute, preoccupano davvero. Intanto anche tra Adolfo e Rosa le cose sono complicate. Ma il figlio di Isabel sembra non avere intenzione di far crescere suo figlio da solo ed è per questo che non ha intenzione di annullare il matrimonio. Marta però ci sarà, almeno ...