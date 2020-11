Il questore di Berlino vuole mettere la targa alle bici (Di giovedì 26 novembre 2020) State pedalando per andare a lavoro, superate l’incrocio quando dal cespuglio accanto alla pista ciclabile spunta fuori una paletta. Quindi vi fermate, mettete un piede a terra e sentite l’agente dirvi: «Führerschein und Zulassung, bitte» (patente e libretto). Estraete dal portafoglio i documenti, glieli porgete, lui controlla la foto, poi vi guarda negli occhi. «Lei è passato col rosso». «Guardi, era verde ma…». E mentre voi tentate un’arrampicata di specchi a mani nude (per di più in tedesco con accento italiano, che non aiuta) lui inizia a girare attorno alla vostra bici, si piazza dietro, e compila una multa da 60 euro riportando il vostro nome, il vostro indirizzo, e anche una serie di numeri e cifre che legge sul retro: il vostro numero di targa. «Questo le costerà un punto della patente». Dopo che la Polizeipräsidentin berlinese Barbara Slowik ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 novembre 2020) State pedalando per andare a lavoro, superate l’incrocio quando dal cespuglio accanto alla pista ciclabile spunta fuori una paletta. Quindi vi fermate, mettete un piede a terra e sentite l’agente dirvi: «Führerschein und Zulassung, bitte» (patente e libretto). Estraete dal portafoglio i documenti, glieli porgete, lui controlla la foto, poi vi guarda negli occhi. «Lei è passato col rosso». «Guardi, era verde ma…». E mentre voi tentate un’arrampicata di specchi a mani nude (per di più in tedesco con accento italiano, che non aiuta) lui inizia a girare attorno alla vostra, si piazza dietro, e compila una multa da 60 euro riportando il vostro nome, il vostro indirizzo, e anche una serie di numeri e cifre che legge sul retro: il vostro numero di. «Questo le costerà un punto della patente». Dopo che la Polizeipräsidentin berlinese Barbara Slowik ...

È una misura di sicurezza: i ciclisti, ha dichiarato il capo della polizia locale, dovrebbero essere responsabilizzati. Secondo le statistiche, più del 50% degli incidenti stradali nella capitale tede ...

